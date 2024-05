Genoa - 'Non ci fu estorsione' | tutti assolti i 15 ultrà rossoblù a processo

Alberto Gilardino: dal Siena al Genoa, la crescita di un allenatore - Alberto Gilardino: dal Siena al genoa, la crescita di un allenatore - L'ex allenatore Alberto Gilardino, premiato da 'Telenord-Gianni Di Marzio', si prepara al rinnovo con il genoa in Serie A dopo una stagione di successo e riflette sul suo percorso professionale.

Tutti pazzi per Gudmundsson: è un pallino di ADL che ne ammira due aspetti - tutti pazzi per Gudmundsson: è un pallino di ADL che ne ammira due aspetti - tutti pazzi per Gudmundsson: Inter, Juve e Napoli mettono le carte sul tavolo. Così titola il portale di Sportmediaset, che prova a fare il punto sull'interesse del club azzurro per il talento del Gen ...

Genoa, Blazquez: "Continuerò a pressare Gilardino, possiamo fare grandi cose insieme" - genoa, Blazquez: "Continuerò a pressare Gilardino, possiamo fare grandi cose insieme" - Lo ha detto Andres Blazquez, amministratore delegato del genoa, sul palco del premio "Gianni Di Marzio" a Portofino, iniziativa organizzata da Telenord. Vi proponiamo uno stralcio dell'intervento di ...