Gemini in arrivo anche all’interno di Google Keep e Calendar

Arriva una svolta inattesa Google Pixel 8, il modello IA Gemini Nano è in arrivo con un prossimo Feature Drop Marcia indietro di Google , in un clamoroso cambio di rotta, il colosso di Mountain View ha annunciato che il modello di intelligenza ...

Secondo dei changelog trapelati i piani Gemini Business e Gemini Enterprise sono in arrivo per la suite Google Workspace. L'articolo I piani Gemini Business ed Enterprise sono in arrivo per Google Workspace proviene da TuttoAndroid.