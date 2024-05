Gasperini e l'unico trofeo vinto in carriera - allenando la Juventus | Mogg - Palladi -o, Mira -te, il tabellino

“Ho sempre pensato che la Coppa Italia fosse l’unico trofeo possibile per l’Atalanta. Champions e scudetto troppo distanti per le nostre possibilità. Si tratta della terza finale ma siamo testardi: era difficile raggiungere anche l’Europa League, ...

Atalanta e Juventus non potrebbero arrivarci con stato d’animo, convinzioni e momento di forma maggiormente agli antipodi. Eppure, la finale di Roma della Coppa Italia potrebbe verosimilmente azzerare tutto, perché in partite secche come queste ...

Un trofeo per due. Motivazioni diverse, stesso obiettivo: una finale da vincere. Atalanta–Juventus si giocano la 77esima edizione della Coppa Italia , in programma oggi alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. I bianconeri per un successo che manca ...

Coppa Italia, questa sera la finale Atalanta-Juventus - Coppa Italia, questa sera la finale Atalanta-juventus - (LaPresse) Tutto pronto per l'ultimo atto. Questa sera alle 21.00, la juventus di Massimiliano Allegri e l'Atalanta di Gian Piero gasperini si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di ...