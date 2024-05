Gara 2 dei playoff 2024 | Milano pareggia la serie - Brescia travolge Pistoia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nella2 deiBasketristabilisce l’equilibrio nellabattendo Trento per 104-93, mentresi porta sul 2-0 contro(97-75), e si avvicina alla semifinale.2 DEIBASKET: OLIMPIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 104-93si rimette subito in carreggiatando lacontro Trento mai doma. Meneghini sul velluto nel primo quarto con Melli grande protagonista, assistito da Napier e Shields per il 35-20 a fine primo quarto. Nella seconda frazione, Trento prova a rispondere, ma i padroni di casa non rallentano, anzi, vanno all’intervallo lungo avanti di 17. Al ritorno in ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Schio , sfida valida come gara-1 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Sarà il derby veneto ad assegnare il titolo di squadra campione d’Italia, tra due squadre che ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Schio , sfida valida come gara-1 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Sarà il derby veneto ad assegnare il titolo di squadra campione d’Italia, tra due squadre che hanno già dominato la ...

Playoff, gara 2, quarti di finale. Si rialzano Milano e Venezia. Dove vedere gara 3 in tv - playoff, gara 2, quarti di finale. Si rialzano Milano e Venezia. Dove vedere gara 3 in tv - Milano e Venezia si rialzano dopo lo scivolone interno in gara 1 e vincono gara 2 riportando in parità le rispettive serie dei quarti di finale. Milano in particolare decide la partita con ...

Juventus Next Gen-Casertana 0-1, vittoria playoff al fotofinish - Juventus Next Gen-Casertana 0-1, vittoria playoff al fotofinish - Una vittoria all’ultimo istante, al fotofinish, per provare a ipotecare la qualificazione al secondo turno della fase nazionale dei playoff di serie C. La Casertana passa in pieno recupero ...

Playoff NBA, Jalen Brunson inarrestabile: quinta gara da 40+ punti, solo LeBron meglio - playoff NBA, Jalen Brunson inarrestabile: quinta gara da 40+ punti, solo LeBron meglio - Per lui 28 punti nel solo primo tempo (nuovo record nella storia della franchigia ai playoff) e quinta partita da almeno 40 punti in questa post-season, andando a caccia del record di LeBron James ...