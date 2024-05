Galliani a SORPRESA | Finale Coppa Italia? Sarei dispiaciuto se ad Allegri succedesse QUESTO…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le parole di Adriano, ad del Monza, sulladitra Atalanta e Juve. Tutti i dettagli Adriano, ad del Monza, ha parlato a margine di un evento per ladi. ATALANTA-JUVE – «Non ho mai fatto un pronostico in vita mia. Se dovesse vincere l’Atalanta staserafelice per Gasperini, ma allo stesso