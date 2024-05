Gaeta - cadono dalla bici su via Flacca | paura per 3 pattinatrici sul ghiaccio

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Nel corso di questa mattina 15 maggio c.a. a, i militari del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Formia, sono intervenuti inin zona “” in direzione di Sperlonga (LT), ove tre giovanisul, che erano attualmente in ritiro con la Nazionale Italiana presso il centro olimpico del C.O.N.I. di Formia, durante una seduta di allenamento incletta perdevano l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. L’incidente, le cui cause sono ora al vaglio ed in corso di accertamento da parte dei militari che hanno svolto i rilievi, non ha per fortuna provocato gravi conseguenze nei confronti delle tre atlete, che hanno riportato solo lievi escoriazioni. Sul posto anche i sanitari del 118 che ...

Gaeta – I problemi, come gli esami, non sembrano finire mai per la maggioranza di centro destra che sostiene il sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Non bastavano le censure dell’opposizione di centro sinistra sulla mancata approvazione del ...

