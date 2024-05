Futuro incerto anche per il Lecco Buso resta

(Di mercoledì 15 maggio 2024)il, proprio come l’Ascoli, si lecca le ferite dopo l’amara retrocessione. I blucelestinel prossimo campionato di C potranno contare ancora sull’attaccanteche ha chiuso la sua stagione in cadetteria con 9 reti. "A livello personale è stato un campionato positivo, fare nove gol al primo anno di serie B non può che essere positivo, ma si doveva fare meglio – commenta–. Più che singolarmente, considerando tutti i giocatori, è il collettivo che poteva e doveva fare di più. Abbiamo le nostre responsabilità, ma tutti, da chi comanda all’ultimo dei responsabili della società: è colpa di tutti la situazione che si è creata. Se fino a gennaio eravamo salvi e nel girone di ritorno abbiamo collezionato solo una vittoria, un motivo ci sarà". Nel frattempo ildel ...

Un gol in pieno recupero di Tait condanna il Lecco alla sconfitta (0-1) in casa del Sudtirol in uno spareggio che valeva tantissimo. È l’ottava sconfitta nelle ultime 9 partite che condanna i blucelesti all’ ultimo posto solitario della classifica ...

Treni in tilt a Milano e hinterland per i danni del maltempo - Treni in tilt a Milano e hinterland per i danni del maltempo - Alle 8.30, l'elenco delle linee con elevate difficoltà era parecchio lungo, oltre che per il temporale e gli allagamenti anche per un guasto a un treno merci: Domodossola-Milano, ...

Dà fuoco a un distributore di benzina a Monza e prova ad appiccare l'incendio anche in un bar: arrestato - Dà fuoco a un distributore di benzina a Monza e prova ad appiccare l'incendio anche in un bar: arrestato - Un 44enne marocchino è stato arrestato dopo aver provato a dare fuoco a una pompa di benzina e aver appiccato l'incendio in un bar ...

Buso-Felici: attenti a quei due - Buso-Felici: attenti a quei due - Due ragazzi, entrambi giocano a sinistra, che hanno tuttti i mezzi per fare una bella cacciera. E pensare che hanno giocato per le ultime due della B, lecco e Feralpisalò ...