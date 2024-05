Fury vs Usyk è già iniziato | testata del padre del Gipsy King allo staff dell’ucraino – VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ildi, John, ha colpito al volto uno dei membri del team del rivale al termine di un lungo faccia a faccia Cresce l’attesa per la sfida tra Tysone Oleksandr. Il match andrà in scena il prossimo 18 maggio sul Ring of Fire, com’è stato definito quello di Riyadh, in Arabia Saudita. A lungo lo scontro tra i due è stato rimandato, un’attesa che per mesi è stata frenetica e che ora sta per concludersi. I due si giocheranno la cintura di campione del mondo dei pesi massimo. L’uno vuole dominare sull’altro per far capire chi è il più forte. La presentazione dell’incontro è avvenuta in un clima di grande tensione. Nessuno dei due ha tenuto a freno la lingua, rispondendo alle provocazioni dell’altro. Johnfaccia a faccia con uno degli allenatori di(Screenshot ...