Furto di fiori al cimitero Sparito un bouquet di rose simbolo di amore eterno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un cuore dirosa ebianchi. Ma qualcuno, che un cuore non lo ha, quel segno d’più forte della morte lo ha portato via. Ilera il regalo di Giuseppe alla sua Rosy per festeggiare i 42 anni di matrimonio insieme e la festa della mamma, anche se lei ora non c’è più, perché, lo scorso 6 dicembre, all’età di 63 anni, una brutta malattia l’ha portata via per sempre. Sebbene la sua Rosy fisicamente non ci sia più, per Giuseppe, che ha 64 anni, continua ancora a vivere nel suo cuore: la va a trovare, le parla e le ricorrenze che hanno vissuto assieme continuano a scandire le sue giornate. Per questo Giuseppe l’8 maggio, il giorno del loro 42esimo anniversario di nozze, sulla tomba della sua Rosy che riposa neldi Civate ha lasciato una composizione floreale a forma di ...