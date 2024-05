Furiosa | A Mad Max Saga - ecco come hanno imbruttito Chris Hemsworth | oltre 4 ore di trucco

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In confronto, il processo per trasformarsi in "Fat Thor" in Avengers: Endgame sembra una passeggiata Manca sempre meno all'uscita di: A Mad Max, in cuia ritrovare il personaggio principale stavolta interpretato da Anya Taylor-Joy, introdurrà personaggi originaliDementus, che ha il volto di un irriconoscibile. Dementus segue le orme di Lord Humungus, Immortan Joe e Rictus Erectus, ma cosa porterà di nuovo questo villain? "È un individuo piuttosto orribile", aveva dichiaratoin precedenza. "Durante l'intero film ci siamo sempre chiesti: 'È malvagio, ok, ma quali sono le sue reali intenzioni?'. Non si tratta solo di follia sadica. Ha uno scopo reale, gli ingranaggi stanno girando, lui sta …