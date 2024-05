Fuga dalla Rai - dopo Amadeus saluta anche un altro amatissimo conduttore

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non è un buon momento per la Rai, che deve affrontare unamassiccia dei suoi “pezzi da novanta”.tocca a lui? La domanda su quale sarà il destino di uno dei conduttori più amati della Rai è sempre più insistente, e la risposta non è affatto positiva, almeno per i dirigenti della televisione di Stato.unse ne vaRai – Cityrumors.itLa Rai sta “perdendo pezzi” e sembra che nessuno riesca a fermare ladi abili conduttori:sembra il primo di una lunga serie, e adesso tocca a lui. Come amara consolazione, bisogna ricordare cheMediaset non se la sta passando molto bene: il reality l’Isola dei Famosi sta suscitando quasi sdegno, e ...