Fuga da un Incidente | Si Costituisce il Presunto Responsabile dell' Incidente tra Minicar e SUV

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'Aquila - Dopo aver travolto unae lasciato due giovani feriti, un 37enne si presenta dai carabinieri. L', avvenuto lungo la via Don Minzoni, ha visto il coinvolgimento di due veicoli in una collisione rovinosa. Fortunatamente, i giovani feriti riportano lesioni guaribili entro i 20 giorni di prognosi. Prima ancora che ilsi costituisse, i carabinieri avevano acquisito le ripresee telecamere di sorveglianzaa zona e testimonianze per identificare il conducente fuggito dopo l'. Il 37enne si è presentato in caserma, rilasciando le proprie dichiarazioni sull'accaduto. Ora, i carabinieri dovranno mettere insieme le prove raccolte per chiarire la dinamica ...