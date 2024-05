Friuli Doc a Udine dal 12 al 15 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tre lettere che da trent’anni simboleggiano un territorio intero.DOC è la più grande manifestazione dedicata all’enogastronomia delVenezia-Giulia. Un appuntamento sempre più partecipato che mette in mostra, nelle vie e nelle piazze di, nei locali e nelle osterie da dove ha preso il via nel 1994, le eccellenze del territorio regionale, arricchendosi e rinnovandosi anno dopo anno. A cominciare dai vini friulani, i salumi con sua maestà il prosciutto di San Daniele, il Montasio e gli altri formaggi della tradizione, la Gubana, sono tutti protagonisti di un’offerta enogastronomica in costante evoluzione, che ogni anno per la quattro giorni diDOC attira centinaia di migliaia di persone da tutt’Italia e dai Paesi confinanti, in un evento che si sviluppa e si interseca con i monumenti, la cultura ...