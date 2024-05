Frane - chiuse le provinciali Sp16 e Sp8

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Spezia, 15 maggio 2024 - Nuovi sopralluoghi da parte della Provincia della Spezia – gli ultimi proprio nelle scorse ore – nelle aree della rete stradale spezzina gravate dache, in due casi, obbligano anche alla chiusura della viabilità. Nel frattempo, su tutti gli interventi, sono iniziati gli studi tecnici necessari e le progettazioni per sviluppare gli interventi urgenti e le opere di messa in sicurezza, anche a fronte di situazioni emergenziali in evoluzione. Negli scorsi giorni la Provincia, tramite il suo ufficio tecnico, ha già inviato in Regione Liguria una precisa richiesta di finanziamento, destinata al settore protezione civile regionale che, a sua volta, ha così già attivato le procedure necessarie per la definizione della pratica, questo per reperire, urgentemente, i fondi necessari alla realizzazione delle opere. Ad oggi la strada provinciale ...