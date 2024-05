Francesco De Carlo che ti dà del molestatore in impermeabile - ecco il senso della stand up comedy

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Cronaca di quello che può accadere in un teatro se unoup comedian di razza comeDeindividua tra il pubblico un tizio vestito in modo strano e un ragazzo di 13 anni che assiste a un monologo che parla di sesso, religione e non disdegna la blasfemia.