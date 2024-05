Francesca Fagnani - basta Belve | ora pensa alla Mala

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha accantonato per ora le sue "" per dedicarsiscrittura di un libro-inchiesta dal titolo ". Roma criminale" (Sem). Al Salone del Libro ne ha parlato con il direttore de La Stampa. A Milano,libreria Feltrinelli ieri una folla da stadio per l' ormai iconica giornalista. Simpatica, gentilissima e profonda, ha conquistato tutti.nasce a Roma il 25 novembre 1978. Si laurea all'Università di Roma “La Sapienza” in Lettere e consegue un dottorato in filologia dantesca. Nel frattempo, durante il periodo universitario, si trasferisce per un anno a New York e assiste praticamente in diretta all'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. In quel ...