FOTO Storie di disagio e riscatto raccontate ai fornelli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo ieri alla” Locanda degli artisti “ per la cena/evento diversamente liberi organizzata dalla Cooperativa Sociale “Quipus Onlus” in collaborazione con la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” per proseguire nel lavoro dell’inclusione e reinserimento sociale dei detenuti. Fabio, Antonio e Luca ragazzi detenuti del carcere “Antimo Graziano” di Avellino insieme ai giovanissimi ragazzi della comunità alloggio I terribili “ci hanno raccontato una storia, attraverso i loro piatti, fatta di due ingredienti importanti: rivincita esociale. “Nel pomeriggio di ieri – afferma l’ educatrice Maria Grimaldi e Marianna Zoina – c’è stato un momento molto bello, di incontro tra i ragazzi della comunità e i ragazzi del carcere dove si sono reciprocamente raccontati in maniera intima e significativa”. La serata si è conclusa ...