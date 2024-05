FOTO Il Liceo Galilei è tra le 8 scuole italiane finaliste della competizione Mad for scienze 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuando la passione per lenon ha limite, quando la voglia di fare supera la sola conoscenza teorica, solo allora si avviano progettazioni importanti come partecipare a Mad for Science il concorso nazionale che premia la passione per leVita, il lavoro di squadra e il talento, ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come iniziativa di valorizzazione delle eccellenze delleSecondarie di Secondo Grado. La Fondazione DIASORIN, che sponsorizza Mad for Science, mette in palio premi in denaro che permetteranno di implementare il biolaboratorio interno all’istituto per fornirlo di moderne attrezzature e strumentazioni all’avanguardia con cui realizzare le esperienze descritte nel progetto “Melo annurca 2.0” Grazie alla determinazione degli studenti e dei docenti ...