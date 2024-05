Forti piogge su Milano | strade allagate e traffico in tilt Dopo il Lambro esonda anche il fiume Seveso Chiuso un tratto della A4

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La vasca diha retto per 10 ore ma, alla fine, intorno alle 17,30 ilto nel quartiere Niguarda. La pioggia senza sosta allaga il capoluogo lombardo. Leprecipitazioni cominciate martedì sera stanno mettendo in ginocchio la viabilità del capoluogo lombardo. Oltre al, ci sono i pericoli per i cittadini. In Via Rainer Maria Rilke, i sommozzatori dei vigili del fuoco hannoin salvo una disabile che è stata trasportata in ospedale. Ilto (acome a Monza) nel quartiere di Ponte. Gli allagamenti hanno costrettoa modifiche nel percorso di alcune linee di tram e bus. Piena la vasca del ...

Sono circa 80 (e altri 20 sono in coda) gli interventi eseguiti finora dai vigili del fuoco a Milano , colpita da questa notte da forti piogge che stanno causando disagi e allagamenti in tutta la città. Tutta l’area di Milano è coinvolta, senza ...

Milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. - milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. - Il sindaco di milano, Giuseppe Sala, è stato a Ponte Lambro il quartiere della città colpito dall'esondazione del fiume Lambro in seguito alle forti piogge che sono cadute sulla città dalla notte ...

Cronaca meteo diretta: mai cosi tanta pioggia in maggio, è emergenza alluvione in Lombardia. Chiusa anche l'autostrada A4. Foto, video e previsione - Cronaca meteo diretta: mai cosi tanta pioggia in maggio, è emergenza alluvione in Lombardia. Chiusa anche l'autostrada A4. Foto, video e previsione - PIOGGE ABBONDANTI ANCHE SULL'OVEST EMILIA. Il maltempo non risparmia l'Emilia occidentale con le piogge della notte che hanno portato gli accumuli pluviometrici fino a 50mm tra Piacenza e Parma.

