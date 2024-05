forti piogge su Milano - attivata vasca Seveso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il maltempo non dà tregua a. Da ieri serasi stanno abbattendo sulla città, inclusi i bacini die Lambro. Alle 6.30 è entrata in funzione lacontro le esondazioni del, a protezione dei quartieri di Niguarda, Isola e Prato Centenaro. L'assessore alla sicurezza del Comune di, Marco

L' Allerta gialla di oggi diventa arancione dalle ore 21 per le abbondanti piogge previste: rischio frane ed esondazioni a Milano e in tutta la regione Lombardia. I livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono monitorati dalla Protezione civile.Continua a ...

Continuerà anche nelle prossime ore l'allerta maltempo in Lombardia : intanto a Milano è stata attivata la vasca di laminazione che protegge i quartieri di Niguarda, Prato Centenaro e Isola dall'esondazione del fiume Seveso .Continua a leggere

Allerta maltempo a Milano, rischio esondazione del fiume Seveso - Allerta maltempo a Milano, rischio esondazione del fiume seveso - Italia divisa in due, forte ondata di maltempo al nord e caldo e sole al sud. E' allerta arancione in Lombardia e gialla in altre cinque regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, veneto e Piemonte.

Meteo, Milano allagata dal nubifragio: allerta per esondazione Seveso. Al Sud è estate: oggi i primi 35 gradi della stagione - Meteo, Milano allagata dal nubifragio: allerta per esondazione seveso. Al Sud è estate: oggi i primi 35 gradi della stagione - Ancora tre giorni di maltempo concentrato al Nord e in particolare sui settori alpini/prealpini, pedemontani e le alte pianure ma con temporali forti che a tratti interesseranno anche le basse pianure ...

Maltempo, forte pioggia su Milano: allagamenti e disagi. In funzione la vasca di contenimento del fiume Seveso - Maltempo, forte pioggia su Milano: allagamenti e disagi. In funzione la vasca di contenimento del fiume seveso - Pioggia senza sosta a Milano da martedì sera. E questa mattina, intorno alle 6:30, è entrata in funzione la vasca contro le esondazioni del fiume seveso, a protezione dei quartieri di Niguarda, Pratoc ...