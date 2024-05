Formula E | Oliver Rowland - un terzo posto solidissimo a Berlino

Un clamoroso errore che si è palesato, proprio, nell’ultimo giro della Gara 2 dell’E-Prix Misano della Formula E. Si sta ancora leccando le ferite Nissan che non è riuscita a supportare fino alla fine Oliver Rowland nella corsa che vedeva ...

Il rammarico potrebbe essere certamente doppio per il team Nissan: dopo essere partiti dalla pole position forti del miglior tempo messo a referto nella sessione delle Qualifiche, Oliver Rowland non è riuscito a ripetersi in Gara accontentandosi di ...