Forlì - a raffica la partenza nei playoff L’attacco è esplosivo anche senza Allen

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Qualificazione in semifinale contro Trieste e un attacco che si è mostrato particolarmente preciso. Al netto della battuta d’arresto accusata in gara3, naturalmente, la Pallacanestro 2.015 può ritenersi più che soddisfatta del vittorioso esordio in post-season contro Vigevano. Perché se la difesa, nell’arco dei quattro impegni sostenuti contro i lombardi, ha spesso e volentieri fatto valere la ‘solita’ consistenza, sotto la lente d’ingrandimento vi era inevitabilmente la manovra offensiva biancorossa, considerando la pesante asdi Kadeem. E tutta l’Unieuro ha risposto presente, dimostrando di potersi tirare fuori dalle secche con brillantezza. Fatta eccezione per il terzo appuntamento (soli 67 punti segnati nel ko poi risultato indolore),si è sempre stabilmente assestata sopra gli 80 punti segnati nella singola ...

Emilia Romagna, "intossicati a merenda": in ospedale dopo i pomodorini - Nuovo caso in una scuola italiana: dopo la raffica di inquietanti ritrovamenti di corpi estranei ... Casi analoghi si sono verificati in altre scuole dell'Emilia - Romagna, come a Forlì, Rimini e Faenza ...

Emilia Romagna, "intossicati a merenda": in ospedale dopo i pomodorini - Nuovo caso in una scuola italiana: dopo la raffica di inquietanti ritrovamenti di corpi estranei ... Casi analoghi si sono verificati in altre scuole dell'Emilia - Romagna, come a Forlì, Rimini e Faenza ...