Forgiato dal coach di Sinner | Vi racconto la mia favola

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tommaso Compagnucci, 25 anni, cresciuto sui campi dello storico Circolo Claudio e Geo Giuseppucci di Macerata rappresenta l’esempio di come la perseveranza e la leggerezza costituiscono elementi indissolubili nel tennis. La sua risposta alla domanda "cosa ti piace più del tennis?" delinea marcatamente di che pasta è fatto il giocatore: "il rumore che fa la pallina quando lascia le corde, è una sensazione bellissima", risponde. Cresciuto sotto l’ala di suo fratello Nicolas, anch’egli tennista dall’ottima carriera giovanile, ha stentato e non poco ad inserirsi tra i migliori prospetti del tennis nostrano. Poi la svolta: l’incontro con Simone Vagnozzi, attualedi Jannik, che lo ha convinto del suo potenziale e che ad oggi lo ha portato a stabilirsi entro le prime 500 posizioni del ranking mondiale ATP. Compagnucci, quando ha cominciato a ...

