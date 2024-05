Fondi Coesione per la Campania | a governo e Regione 45 giorni per l' intesa

Fondi coesione, vittoria del "cacicco" De Luca: 45 giorni per i soldi al Sud - fondi coesione, vittoria del "cacicco" De Luca: 45 giorni per i soldi al Sud - Il Consiglio di Stato dà ragione al governatore: scatta l'ultimatum. In arrivo 6 mld con il metodo usato per il Pnrr ...

C'è poco da fare, in Sicilia non ci sono start up. Perché - C'è poco da fare, in Sicilia non ci sono start up. Perché - In Sicilia non ci sono start up. Ma non è proprio vero. In Sicilia ce ne sono poche – e in provincia di Trapani nemmeno una. Questi sono i dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in ...

A Pomigliano un ticket per Schlein: Topo & Cristallo - A Pomigliano un ticket per Schlein: Topo & Cristallo - Jasmine, la sardina più amata da Lilly Gruber, e Lello, il figlio dell'autista di Antonio Gava, sono la strana coppia della circoscrizione Sud del Partito democratico. Stasera apriranno la loro campag ...