Fondamentale la creazione di una Dmo per il turismo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) MONTECATINI TERME Gli albergatori rilanciano l’idea di istituire una destination management organization (Dmo) in città. Secondo l’organizzazione mondiale del, questa struttura si occupa della gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi) e adotta un approccio strategico per collegare tra loro entità molto diverse per una migliore gestione della destinazione. Federalberghi Apam (assieme agli albergatori di Assohotel-Confesercenti) "sta incontrando i cinque candidati a sindaco, con l’obiettivo di sottoporre loro una propria idea di progettualità, una visione del territorio che possa contribuire a far tornare la città al centro dell’interesse turistico". La missione elaborata dall’associazione guidata da Carlo Bartolini prevede quale assoluta priorità l’istituzione ...

