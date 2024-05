Floro Flores | Conte? Allenatore perfetto per il Napoli - è un tecnico ossessionato dai dettagli

(Di mercoledì 15 maggio 2024): Sono stato scettico sull’arrivo disolo per la coesistenza eventuale con De Laurentiis. Per me sarebbe l’per il, ex calciatore deled attualedegli Allievi del Giugliano, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Perha carisma, carattere, sa trascinare, sa vincere, ha la mentalità giusta “Sono stato scettico sull’arrivo disolo per la coesistenza eventuale con De Laurentiis. Per me sarebbe l’per il, magari venisse. ...

