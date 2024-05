Florida - Boeing Trump urta altro aereo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 8.35 Un'ala del757dell'ex presidente americano,, hato unparcheggiato all'aeroporto internazionale di West Palm Beach, in, mentre era in fase di rullaggio. Lo riportano i media Usa. L'colpito è un jet aziendale, ha fatto sapere la Federal Aviation Administration (Faa), responsabile dei voli civili americani, specificando che non ci sono stati feriti e che sull'incidente è stata avviata un'indagine.

Un'ala del Boeing 757 di proprietà dell'ex presidente americano Donald Trump ha urta to in fase di rullaggio un aereo parcheggiato all'aeroporto internazionale di West Palm Beach, in Florida . Lo riportano oggi i media Usa, specificando che ...

Usa, il Boeing di Trump urta con l'ala un aereo privato durante rullaggio - Usa, il boeing di Trump urta con l'ala un aereo privato durante rullaggio - L'aereo privato dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un boeing 757, ha urtato un velivolo privato in sosta mentre effettuava manovre a terra in un aeroporto della florida. Lo ha reso ...

Boeing di Trump urta con l'ala un aereo in aeroporto in Florida durante il rullaggio, danni ai velivoli - boeing di Trump urta con l'ala un aereo in aeroporto in florida durante il rullaggio, danni ai velivoli - Il boeing di proprietà di Donald Trump è rimasto coinvolto in un incidente con un aereo privato nell'aeroporto di West Palm Beach in florida ...

Usa, ala del Boeing di Trump urta un aereo in Florida: nessun ferito - Usa, ala del boeing di Trump urta un aereo in florida: nessun ferito - Un'ala del boeing 757 di proprietà dell'ex presidente americano Donald Trump ha urtato in fase di rullaggio un aereo parcheggiato all'aeroporto internazionale di West Palm Beach, in florida. Lo ...