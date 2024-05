Fiumicino - al Piazzale Mediterraneo la proiezione del film Come un gatto in tangenziale-ritorno a Coccia di Morto

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio- Si terrà il prossimo sabato 18 maggio, alle ore 20.30, presso la Stazione Marittima diMolinari, ex, a, ladeldiretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola “unindi”. La, ad ingresso libero e gratuito, è stata organizzata e promossa dalla Commissione Cinematografica della Città di, a cura dell’Associazione Acis ODV. La pellicola, di spiccato carattere comico, particolarmente legata per assonanza di luoghi e location a, ...

“Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di Morto”: proiezione gratuita a Fiumicino - “Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di Morto”: proiezione gratuita a fiumicino - Appuntamento per sabato 18 maggio alle ore 20:30 presso la Stazione Marittima di piazzale Molinari Si terrà il prossimo sabato 18 maggio, alle ore 20.30, presso la Stazione Marittima di piazzale Molin ...

L’orsa JJ4 poteva rimanere in Trentino ma Fugatti ha rinunciato ancora alla progettazione - L’orsa JJ4 poteva rimanere in Trentino ma Fugatti ha rinunciato ancora alla progettazione - "Ancora una volta il Trentino si dimostra crudele nella mala gestione della convivenza con gli orsi". L'opinione ...

Coppa Italia, finale Atalanta-Juve allo stadio Olimpico: Foro Italico blindato, transennati fontane e monumenti - Coppa Italia, finale Atalanta-Juve allo stadio Olimpico: Foro Italico blindato, transennati fontane e monumenti - Mille agenti impegnati nelle vigilanze per la partita di mercoledì sera (ore 21). Presidiati pub, piazze e caselli autostradali. Attenzione ai festeggiamenti a fine match ...