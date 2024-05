Firenze | prosegue Maggio diffuso - con concerti gratis nella Città Metropolitana

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il primo violino Domenico Pierini e l’Orchestra delMusicale Fiorentino presentano Sinfonia in si minore per archi e basso continuo Al Santo Sepolcro, a cui seguono le celeberrime Quattro Stagioni di Vivaldi L'articolo proviene daPost.

Villa Vittoria Cultura: stagione 2024 al via giovedì 16 maggio - firenze, 15 maggio 2024. Dopo il successo delle passate edizioni, il giardino di Villa Vittoria è pronto ad accogliere da domani (giovedì 16 maggio), per il terzo anno consecutivo, VILLA VITTORIA CULT ...

Firenze, appuntamento con la solidarietà: torna il Merc'Ant di Primavera - firenze, 15 maggio 2024 - Ritorna puntuale, nella Sala delle Ex Leopoldine in piazza Tasso 7 a firenze, il Merc'Ant di Primavera: si apre venerdì 17 maggio con orario 10-13 e 15-19 e si prosegue anche ...

Lollobrigida: "Firenze merita qualcuno che ama il bello e sa gestirlo, come Schmidt" / VIDEO - Il ministro in visita in città ha speso parole per l'ex direttore degli Uffizi e Torselli. "Può far bene anche in Europa" ...