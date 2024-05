Firenze - furgone resta incastrato a Marignolle

Leggi tutta la notizia su lanazione

15 maggio 2024 – Il copione si ripete a, località collinare a sud di. Per l'ennesima volta untratto in inganno dal navigatore satellitare si èin via della Pescaia ed è riuscito a uscire dalla stradella medioevale solo grazie alla disponibilità e all'esperienza del vicinato, suo malgrado abituato al fenomeno e ormai avvezzo a far svolgere ai camionisti nel pallone manovre millimetriche e retromarce da campioni. Così tra improperi e puzzo di frizione, il bestione dell'Iveco si è districato tra i secolari muretti spanciati ed è potuto tornare indietro. È successo lo scorso venerdì a un autista alla guida di unfrigo che, come ormai brutto scherzo di Google Maps noto a chi è di zona, era stato direzionato dal navigatore verso la ...