Firenze - consegnato il Premio Spadolini Nuova Antologia

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – È statoquesta mattina nell’Aula Magna del Rettorato degli studi diil XXVII. Dedicato a tesi di laurea specialistica e di dottorato sul tema “Storia politica e culturale dell’Italia contemporanea (‘800-‘900)”. La cerimonia si è svolta alla presenza della Magnifica Rettrice Alessandra Petrucci e del presidente della FondazioneCosimo Ceccuti. A ricevere le borse di studio, per un valore complessivo di 6000 euro, sono stati Christopher Calefati, Christian Carnevale, Lorenzo Bonomelli e Michelangelo Borri. I riconoscimenti speciali, ovvero la prestigiosa targa speciale del Presidente della Camera e la medaglia del ...

