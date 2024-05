Firenze - appuntamento con la solidarietà | torna il Merc’Ant di Primavera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 - Ripuntuale, nella Sala delle Ex Leopoldine in piazza Tasso 7 a, ildi: si apre venerdì 17 maggio con orario 10-13 e 15-19 e si prosegue anche sabato 18 e domenica 19 stesso orario. Sarà un’edizione tutta proiettata verso l’estate con tanti prodotti esclusivamente nuovi di stagione come borse, accessori, abbigliamento uomo-donna-bimbo, scarpe, biancheria per la casa, oggettistica, profumeria, bigiotteria e prodotti enogastronomici. L’evento, che gode del patrocinio del Comune die della collaborazione del Quartiere 1, vede tra le tante aziende che hanno deciso di aderire: il Biscottificio Belli, Tenuta di Capezzana, Consorzio Chianti Classico, Michele e Giovanni Bertini, Tessilarte, SAF (Saponificio Artistico ...