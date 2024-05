Fiorentina - parla il tifoso Masini | 'Potrei fare una canzone su Nzola'

Finale di Conference, Casini: “Il Comune chieda a Enac una deroga per i voli notturni” - Finale di Conference, Casini: “Il Comune chieda a Enac una deroga per i voli notturni” - Una deroga per poter rientrare senza problemi già in nottata, i tifosi fiorentini al seguito della Viola nella finale di Conference League. A chiederla, il sindaco di Bagno a Ripoli e candidato al ...

Qualcuno si ricorda di Mario Gomez alla Fiorentina - Qualcuno si ricorda di Mario Gomez alla fiorentina - Era l’estate del 2013 quando la fiorentina pensava di aver messo a segno il grande colpo, forse uno dei più importanti della sua storia. Infatti, in terra toscana, approdava Mario Gomez. Basterebbe mo ...

MASINI A RFV, Scriverei una canzone su Nzola - MASINI A RFV, Scriverei una canzone su Nzola - Marco Masini, cantante e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro parlando del finale di stagione della fiorentina. Come ...