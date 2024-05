Fiorentina-Napoli - i provvedimenti di circolazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 - Venerdì 17 maggio si disputerà allo stadio Franchi l’anticipo della partitaper campionato di serie A. La partita inizierà alle 20.45. Su disposizione della Questura sarà istituita nella zona dello stadio una serie didi. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Per consentire l’allestimento delle barriere di prefiltraggio le attività commerciali su suolo pubblico presenti dovranno chiudere alle 13. Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico ...

L’ultima trasferta del Napoli in questa stagione è sul campo della Fiorentina, una sfida tra squadre che in campionato avrebbero sognato una posizione diversa ma se i viola nell’ultimo mese hanno puntato definitivamente sulle coppe raggiungendo la ...

