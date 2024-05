Finge una rapina per l’assicurazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Romano di Lombardia per aver detto di aver subito unain realtà mai avvenuta. Lo scopo: intascare i soldi del. Il 28enne, muratore in Svizzera e residente a Romano aveva stipulato in Svizzera una polizza assicurativa contro diversi tipi di evento. E così ha simulato unaa mano armata, come lui stesso ha confessato. Nella nottata del 26 aprile si era presentato dai carabinieri raccontando di essere stato derubato da due individui: gioielli e 4.900 franchi svizzeri.ricevuta la denuncia, aveva corrisposto a titolo di risarcimento, 5.700 franchi svizzeri.

A Bologna un 25enne è stato arrestato per i reati di violenza sessuale e tentata rapina . I carabinieri sono intervenuti nel parco della Montagnola dopo aver ricevuto una chiamata da parte di una persona che chiedeva aiuto per una donna vittima di ...

Denuncia una rapina e si trova indagato per molestie a una ragazza: da accusatore diventa accusato - Denuncia una rapina e si trova indagato per molestie a una ragazza: da accusatore diventa accusato - BELLUNO - Finiti nei guai con l’accusa di aver aggredito e rapinato un uomo, prime assoluzioni: e una delle due presunte parti offese finisce indagato per molestie alla ragazza del gruppo ...

Rapina alla sala slot, guardia giurata condannata a sei anni di carcere - rapina alla sala slot, guardia giurata condannata a sei anni di carcere - Il 32enne Corrado Ballatore aveva minacciato l'addetto al locale del Piccarello con una pistola e aveva portato via 50mila euro. L'accusa aveva chiesto 5 anni ...

Donna stuprata al parco della Montagnola a Bologna: 25enne arrestato dai carabinieri per violenza sessuale - Donna stuprata al parco della Montagnola a Bologna: 25enne arrestato dai carabinieri per violenza sessuale - Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bologna per violenza sessuale, è accusato di aver abusato di una donna al parco della Montagnola ...