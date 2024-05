Finale di Coppa Italia - insulti e sassi in A1 tra tifosi di Atalanta e Juve

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un paio di episodi hanno visto la contrapposizione - senza feriti - traatalantini entini in autostrada mentre si dirigevano verso Roma dove questa sera è in programma ladi. Il primo si è verificato nell’area di servizio Arno Ovest (Firenze), dove era fermo un pullman dintini: è sopraggiunto un bus con a bordo supporter dell’e sono partiti...

Manca poco al fischio d’inizio della finale di Coppa Italia che vedrà di fronte Atalanta e Juventus sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. L’attesa per la finale di Coppa Italia è praticamente finita: questa sera, alle ore 21, Atalanta e ...

Xavier Jacobelli , editorialista di ‘Tuttosport’, in esclusiva ai nostri microfoni: “L’Atalanta arriva meglio a questa sfida, ma la Juventus ha una grande occasione”. Manca sempre meno alla Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Ai nostri ...

Atalanta Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della finale di Coppa Italia Atalanta Juventus streaming TV – Stasera, mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 21 Atalanta e Juventus scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, finale ...

