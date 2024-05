Finale Coppa Italia - social bocciano Al Bano per l’inno di Mameli

LIVE Atalanta-Juventus 0-1 - Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA : Dusan Vlahovic sblocca la partita! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Rabiot non controlla il pallone in area di rigore. 17? Ammonito Hien, fallo su Chiesa in ripartenza. 15? Pasalic in ritardo su Nicolussi, nessun ammonizione. 13? Bremer prova a continuare nonostante un ...

LIVE Atalanta-Juventus 0-0 - Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA : si parte! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 Ingresso in campo dei calciatori. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Atalanta e Juventus si affrontano in una Finale solo per la seconda volta tra tutte i tornei, dopo ...