Finale Coppa Italia - social bocciano Al Bano per l’inno di Mameli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Fuori Hien, Zappacosta e Pasalic, dentro Hateboer, Miranchuk e Scalvini nell’Atalanta. 56? Botta alla testa per Iling, borsa del ghiaccio per l’inglese. 54? Colpo di testa di Koopmeiners che non trova ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? palo di Lookman dalla distanza con il sinistro. 76? Atalanta tutta in avanti per l’ultimo arrembaggio. 74? Rete in fuorigioco di Vlahovic. 72? Miranchuk di piatto manda alto sopra la traversa. 70? Fuori ...

TJ - Rigore clamoroso negato a Vlahovic: Maresca non vede, il Var penalizza ancora la Juventus - La Juventus continua ad essere perseguitata ad arbitri e Var. Anche stasera, in una gara fondamentale come la finale di coppa Italia, la squadra di Massimiliano Allegri subisce un gtrave ...

Coppa Italia, De Roon si fa male al ginocchio ed esce dal campo in lacrime durante Atalanta-Juve - "Atalanta e Juve stordite dall'acuto di Albano": tutte le ironie della finale di coppa Italia · Atalanta-Juve, per la finale di coppa Italia coreografie da grandi notti di calcio ...

Finale Coppa Italia 2024: Al Bano canta l'Inno di Mameli, ma la prestazione fa discutere. Sui social: "L'ha storpiato!" - Al Bano canta l'Inno di Mameli alla finale di coppa Italia 2024 in diretta su Canale 5, ma la performance non piace affatto.