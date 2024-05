Finale Coppa Italia - Giletti | Ecco cosa mi aspetto dalla Juventus

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Massimoin esclusiva ai nostri microfoni sulladitra Atalanta e: “La Dea è favorita, ma inpuò succedere di tutto”. 21 punti in 17 giornate. E’ questo il bottino raccoltonel girone di ritorno. Un crollo inaspettato dopo l’ottima prima parte di stagione. Ma stasera per i bianconeri c’è la grande opportunità di riscattare (in parte) un cammino non proprio esaltante in questo 2024. Ladicontro l’Atalanta rappresenta un’occasione per Danilo e compagni di riconquistare un trofeo che manca ormai da quattro anni. Massimoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaPer farlo, però, c’è bisogno ...

Questa sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, l’Atalanta affronta la Juventus nella sfida valida per la finale di Coppa Italia 2024. Una sfida che si preannuncia spettacolare tra due formazioni che hanno affrontato il campionato sicuramente in ...

Roma , 15 maggio 2024 – L’Atalanta impegnata stasera alle 21 nella finale di Coppa Italia all’Olimpico contro la Juventus avrà un tifoso in più: il co-owner Stephen Pagliuca stanotte è partito dagli Stati Uniti e sta raggiungendo Roma per assistere ...

