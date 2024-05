Finale Amici - chi sono i favoriti alla vittoria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sabato 18 maggio va in onda in diretta su Canale 5 ladidi Maria De Filippi. Unache arriva dopo un percorso lungo e tortuoso per tutti i sei concorrenti chearrivati sino all'ultima puntata del talent show. Già, sei concorrenti. Inizialmente laera prevista a cinque pretendendi, ma nel corso della semila direzione è cambiata: i tre giudici - Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio - hanno deciso di non eliminare nessuno fra Mida e Sarah. I due cantanti erano arrivati al ballottaggio per l'eliminazionee uno di loro avrebbe dovuto lasciare il programma. In realtà i tre giudici hanno rimesso la decisione nelle mani della produzione, la quale ha accettato di ...