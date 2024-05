Fiera - tre furti nell’ultimo giorno Due colpi nelle stanze d’albergo e un parapiglia in Guido Monaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arezzo, 15 maggio 2024 – Chiude OroArezzo con numeri incoraggiati ma anche con treancora in gran parte da ricostruire su cui stanno indagando le forze dell’ordine. In un albergo, vicino ad Arezzo Fiere, vengono assaltate due casseforti in due camere distinte. Sono quelle di altrettanti buyer, una coppia di sudafricani in città per la prima volta, e un cliente storico dell’albergo e quindi della. In entrambi i casi il ladro, sicuramente un professionista, entracamere, dotate di porte elettroniche, senza commettere nessuna effrazione. Una volta dentro punta alle casseforti all’interno degli armadi, e le porta via. Troppo rischioso e troppo rumoroso, avrà pensato, usare trapani o strumenti affini, oltre al tempo necessario per aprirle. Quindi le mette sotto braccio e si allontana. La prima, quella della coppia ...