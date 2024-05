Ficosecco e Casadei in campo nel B1

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Paoloe Gianlucaancora insieme a battagliare sulla sabbia. E’ la storia di due compagni che hanno fatto la storia del beach volley in Italia, che dal 2006 al 2017 hanno conquistato titoli italiani e battuto ogni record di vittorie e podi al campionato italiano., anconetano doc, classe 1979, e Gianluca, romagnolo, classe 1978, scenderanno invenerdì a Senigallia nella tappa federale b1 al Sunsen. "Sarà una grande emozione e un piacere ritrovarsi - spiega Paolo-. Ritroveremo quelle emozioni, quelle situazioni che per oltre un decennio abbiamo provato. Credo che il nostro ritorno, che ci vedrà insieme per qualche torneo in questa stagione, possa essere da esempio per molti giovani. Abbiamo pianificato alcune tappe che giocheremo ...