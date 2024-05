Fiamme Gialle e scuola | un binomio vincente

Gaeta, 13 maggio 2024 – A La Grande Motte (FRA), Ruggero Tita è campione del mondo per la quarta volta in carriera. (leggi qui) Il fuoriclasse delle Fiamme Gialle di Gaeta in coppia con Caterina Banti (CC Aniene) riconferma il titolo iridato per il ...

Sequestro di farmaci al porto di Ancona dall'India: non autorizzati. Video - Sequestro di farmaci al porto di Ancona dall'India: non autorizzati. Video - Maxi sequestro di farmaci al porto di Ancona. Le fiamme gialle e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno bloccato l'ingresso in Italia di un camion in arrivo dalla Grecia contenente oltre due ...

Padova. Abiti e accessori di noti brand di moda contraffatti, scatta il sequestro - Padova. Abiti e accessori di noti brand di moda contraffatti, scatta il sequestro - Durante il controllo delle fiamme gialle il confezionamento e i prezzi, di gran lunga inferiori rispetto al mercato, hanno subito insospettito i militari. E infatti era tutta merce prodotta in Cina, ...

Padova, sequestrati oltre 6 mila articoli “made in Italy” contraffatti - Padova, sequestrati oltre 6 mila articoli “made in Italy” contraffatti - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 6.800 prodotti ritenuti contraffatti, recanti marchi di noti brand della moda, e circa 300 capi d’abbigliamento con l’indicazione del “Made in Italy” ...