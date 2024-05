Festival di Cannes | Palma d’Oro alla carriera a Meryl Streep – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Beneficiata di unasenza eguali, fresca diOnoraria,ha incontrato il pubblico di77, passando in rassegna la propria filmografia, e segnatamente stigmatizzando come i dirigenti maschili degli studios non riescano a comprendere i film con protagoniste femminili. “Prima che ci fossero donne in posizioni apicali negli studios, era molto difficile per gli uomini vedersi in una protagonista femminile – ha detto la grande attrice statunitense – Non è stato difficile per le donne dirigenti ritrovarsi in un protagonista maschile, ma la cosa più difficile – l’ho ripetuto 150.000 volte – è per un uomo riconoscersi nella donna protagonista in un film“. Juliette Binoche remet une Palme d'or d'honneur à la "Dancing ...