Festival di Cannes - i look delle star sul red carpet

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pronti, partenza, via: è iniziato ildi. Quasi due settimane di cene, feste e, ovviamente, red. L’importante manifestazione cinematografica vede accalcarsi in Costa Azzurra una miriade di. Per farsi notare, in Croisette bisogna andare. E allora spazio a abiti ricercati, gioielli da principessa e accessori cattura-sguardi: ecco ifamose. Prima serata di77 Heidi KlumCi sono sempre grandi aspettative sulla serata inaugurale deldi. Per l’opening dell’edizione 2024, lehanno puntato sull’eleganza. Pochisexy, molta classe. La più scenografica è Heidi Klum che, dopo essere arrivata in Costa Azzurra con un outfit comodo (ma firmato), ...