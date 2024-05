Festival di Cannes | Cinema e Irriverenza in ' Il Cinema è Cool'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Il: assolutamente inutile" dice ridendo Florence (Léa Seydoux) che deve presentare al padre Guillaume (Vincent Lindon) il suo fidanzato David (Louis Garrel) il quale a sua volta vorrebbe scaricarla all’amico Willy (Raphaël Quenard). Un bel colpo di fortuna per ilalzare il sipario con una commedia intrisa di humor nero, corrosiva che, con intelligenza, si fa beffe del corretto, mette alla berlina gli eccessi del #MeToo e manda in soffitta l’idea di un’arte in grado di cambiare il mondo. Il secondo atto è il tredicesimo film di Quentin Dupieux, anomalo regista di film a bassa frequenza felicemente inclassificabili. Negli ultimi dodici mesi ha raggiunto il successo con Yannick-La rivincita dello spettatore, dove dalla platea si pretende di cambiare il corso di una pièce, e con Daaaaaali!, ...