Festival di Cannes 2024 | con Le Deuxième Acte il cinema si prende in giro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il film offre a Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel e Raphaël Quenard la possibilità di mettere in mostra il loro grande talento comico. In una storia di progetti banali scritti dall'intelligenza artificiale

Storia di una ragazza ossessionata dall'immagine, da Instagram e da un successo che passa solo per la forma, questo film in corsa per la Palma d'Oro è estetizzante e ambiguo, caratterizzato da uno sguardo poco limpido e sincero sulla realtà che ...

Scontri in autostrada tra tifosi di Juventus e Atalanta prima della finale di Coppa Italia - Scontri in autostrada tra tifosi di Juventus e Atalanta prima della finale di Coppa Italia - Scarpe basse, camicia e pantaloni neri, Meryl Streep si concede per un lungo Rendez–vous con il pubblico del festival di cannes nella sala Debussy stracolma del festival. Per attivare l'iscrizione ...

Bmw di nuovo sotto i riflettori del Festival di Cannes 2024 - Bmw di nuovo sotto i riflettori del festival di cannes 2024 - Il festival del Cinema di cannes continua la sua collaborazione con Bmw che è per il terzo anno consecutivo partner automobilistico ufficiale dell'evento. (ANSA) ...

Cannes: Lea Seydoux parla del MeToo - cannes: Lea Seydoux parla del MeToo - Lea Seydoux, protagonista del film di apertura del festival di cannes, parla del MeToo: Adesso c'è più rispetto sul set per noi donne.