Festival dei Cammini di Francesco | l’apertura a Firenze con Il dono del creato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arezzo, 15 maggio 2024 – Conto alla rovescia per l’ottava edizione deldeidiche prenderà il via sabato 18 maggio preso il Cenacolo di Santa Croce adove, alle 11, è in programma l’incontro “Ildel” con il professor Telmo Pievani, Fra Giancarlo Corsini e la giornalista Giovanna Zucconi. L’incontro, promosso dall’Opera di Santa Croce e dalla Fondazione Progetto Valtiberina, mira ad approfondire il tema della natura, concepita comeconcesso agli uomini a cui spetta il compito di conservarla e tramandarla nel tempo. Entra nel vivo così l’edizione 2024 deldeidi, manifestazione eterogenea che raccoglie al suo interno convegni, ...

Arezzo, 9 aprile 2024 – In attesa dell’inaugurazione ufficiale del Festival dei Cammini di Francesco 2024 Sabato 20 aprile è in programma ad Assisi , presso il Sacro Convento , l’evento di anteprima. L’ottava edizione del Festival è incentrata ...

Arezzo, 26 aprile 2024 – Tutto pronto per l’edizione 2024 del Festival dei Cammini di Francesco , manifestazione itinerante organizzata dalla Fondazione Progetto Valtiberina che raccoglie al suo interno convegni, presentazioni di libri, spettacoli ...

