Ferrara Marathon si ferma | Una decisione sofferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sila. Una notizia che è giunta nel pomeriggio di martedì, direttamente con una nota ufficiale da parte degli organizzatori, ovvero, l’Atletica Corripresieduta da Massimo Corà. Si tratta di una’ come spiegato dallo stesso comunicato pubblicato sulla pagina social della, in cui di fatto formalmente saluta l’appuntamento podistico competitiva più atteso dell’anno per la città di. Nella nota diffusa dagli organizzatori chiaro lo sconforto: "È con grande dispiacere che annunciamo che quest’anno non si terrà la. Nonostante la disponibilità e il sostegno costante dell’amministrazione locale, le varie problematiche ...