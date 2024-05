Femminicidio Giulia Cecchettin - Turetta verso il processo | L’ha uccisa con crudeltà e premeditazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È ormai chiusa l’inchiesta suldi. La procura di Venezia si appresta a chiedere il rinvio aper Filippo, l’ex fidanzato della 22enne di Vigonovo e reo confesso del delitto. Il capo d’imputazione formulato dai giudici è di «omicidio volontario aggravato dalla, efferatezza, sequestro di persona, porto d’armi continuato e occultamento di cadavere». A riferirlo ai giornalisti oggi, mercoledì 15 maggio, è il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi.fu individuato e arrestato in Germania lo scorso novembre, dopo aver ucciso, quindi trasferito in Italia, nel carcere di Verona, in forza di un mandato di arresto europeo. Durante l’interrogatorio ...